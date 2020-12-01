Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sincar'ın merkezinde konuşlanma planının uygulanmaya başladığını duyurdu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Komutanlığımıza bağlı Batı Ninova Gücü tarafından, güvenlik güçlerinin Sincar'ın merkezinde konuşlanma planı uygulanmaya başlandı" denildi.

Plan sayesinde ilçede güvenlik ve istikrar sağlanacak, yerinden edilenler evlerine dönebilecek. Güvenlik güçleri, Sincar ilçesi ve ona idari olarak bağlı bölgelerdeki istikrarı sağlamaya devam edecek.

Sincar Anlaşması

Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terketmesi gerekiyor.