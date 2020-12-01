Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 15:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Meksika’da pizza restoranında patlama anı kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Meksika’nın başkenti Meksiko’da bir pizza restoranında patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Meksika’nın başkenti Meksiko’nun Azcapotzalco bölgesinde Belediye Başkanına ait pizza restoranında patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Azcapotzalco Acil Kurtarma ekipleri, yaralılara müdahalede bulunurken, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
Olay anı ise bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Haberler
- 16:59
- 16:57
- 16:46
- 16:59
- 16:37
Sıradaki Haber
İran'da 382 kişi daha koronavirüsten öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz