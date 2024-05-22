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Dünya
AA 22.05.2024 23:48

Berlin'de öğrencilerin Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de, bir grup öğrencinin düzenlediği Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti.

Berlin'de öğrencilerin Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti

Mitte ilçesinde bir grup öğrenci Humboldt Üniversitesinin Sosyal Bilimler Fakültesi binasında eylem yaptı. Öğrenciler binanın dış cephesine, üzerinde "Özgür Filistin" yazan pankart astı.

Binanın önündeki sokakta toplanan bir grup öğrenci de burada eylem yaptı. Filistin lehine sloganlar atan öğrencilere polis müdahale etti. Birçok gösterici gözaltına alındı. Polis daha sonra bu grubun binaya yaklaşık 100 metre mesafede gösteri yapmasına izin verdi.

Bu arada, fakülte binasında bulunan öğrenciler Berlin Humboldt Üniversitesi Başkanı Julia von Blumenthal'ın görüşme teklifini kabul etti.

Blumenthal, öğrencilerle görüşmek için fakülte binasına geldi.

Berlin'de öğrencilerin Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti

Öğrenciler ile üniversite yönetimi arasında görüşmeler devam ediyor.

Öğrencilerin talepleri arasında binanın boşaltılmaması, öğrencilerin eylemine destek verilmesi ve üniversite yönetiminin Gazze 'deki soykırımı kabul ettiğine dair bir açıklama yapması yer alıyor.

Üniversite yönetimi ise öğrencilerin kendiliğinden binadan çıkmasını istiyor.

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