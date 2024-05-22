Geçtiğimiz hafta Düsseldorf da 6 katlı bir binanın kundaklanması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Türk genci Ada Abay son yolculuğuna uğurlandı.

Düsseldorf DiTiB Merkez Camii'nde düzenlenen törene Ada Abay'ın ailesi, yakınları ve arkadaṣları katılırken Türkiye' nin Düsseldorf Baṣkonsolosu Ali İhsan İzbul'da aileye yanlız bırakmadı.

Anne Leman Abay ve baba Ümit Abay ayakta durmakta güçlük çekti.

Acılı aile tabuta sarılarak uzun süre göz yaṣı döktü. Cenaze namazı sonrası dua edilerek helallik alındı.

"Allah onu doğum günümde hediye olarak cennetine aldı"

Baba Ümit Abay , "Bugün benim doğum günüm. Allah en güzel günümde hediye olarak oğlumu cennetine aldı" diye konuṣtu.

Ada Abay, DiTiB Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eṣliğinde Düsseldorf Müslüman mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Annenin oğluna son sözleri herkesi ağlattı

Anne Leman Abay'ın mezarlıkta oğluyla vedalaṣması yürekleri burktu. "Annem seni aṣağıya indirmesinler ne olur. Gitme annem gitme." diye haykırdı. Acılı anne, oğlunun tabutuna el sallayarak Annem güle güle çocuğum. Bekle beni annem, gelicem yanına. Korkma annecim benim korkma, gelicem yanına güzel oğlum benim" diye ağladı.

Baba Ümit Abay da, "Günahsız meleğim benim. Oğlum yanlız değilsin bak ben buradayım. Kurtaramadım seni kurtaramadım oğlum" diye çaresizliğine isyan etti.

Türk ve Alman okul arkadaṣları Ada Abay'ın mezarını çiçeklerle donattı.

Geçtiğimiz Perṣembe gecesi Düsseldorf Flinger bölgesinde bir binanın giriṣ katında bulunan büfenin kundaklanması sonucu çıkan yangında 3 kiṣi ölmüṣ, ikisi ağır 16 kiṣi yaralanmıṣtı.

Polis, büfenin benzin dökülerek yakıldığını ve geniṣ çaplı soruṣturma açıldığını duyurmuṣtu.

Haber: Bülent DÖNMEZ