Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 22.05.2024 23:12

Almanya'da yangında ölen genç defnedildi

Almanya'nın Düsseldorf kentinde kundaklanan evde hayatını kaybeden Türk genci Ada Abay, gözyaṣları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sırasında Abay ailesi ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Leman Abay'ın oğluna vedası yürekleri burktu.

Almanya'da yangında ölen genç defnedildi

Geçtiğimiz hafta Düsseldorf da 6 katlı bir binanın kundaklanması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Türk genci Ada Abay son yolculuğuna uğurlandı.

Düsseldorf DiTiB Merkez Camii'nde düzenlenen törene Ada Abay'ın ailesi, yakınları ve arkadaṣları katılırken Türkiye' nin Düsseldorf Baṣkonsolosu Ali İhsan İzbul'da aileye yanlız bırakmadı.

Anne Leman Abay ve baba Ümit Abay ayakta durmakta güçlük çekti.

Acılı aile tabuta sarılarak uzun süre göz yaṣı döktü. Cenaze namazı sonrası dua edilerek helallik alındı.

Almanya'da yangında ölen genç defnedildi

"Allah onu doğum günümde hediye olarak cennetine aldı"

Baba Ümit Abay , "Bugün benim doğum günüm. Allah en güzel günümde hediye olarak oğlumu cennetine aldı" diye konuṣtu.

Ada Abay, DiTiB Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eṣliğinde Düsseldorf Müslüman mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Annenin oğluna son sözleri herkesi ağlattı

Anne Leman Abay'ın mezarlıkta oğluyla vedalaṣması yürekleri burktu. "Annem seni aṣağıya indirmesinler ne olur. Gitme annem gitme." diye haykırdı. Acılı anne, oğlunun tabutuna el sallayarak Annem güle güle çocuğum. Bekle beni annem, gelicem yanına. Korkma annecim benim korkma, gelicem yanına güzel oğlum benim" diye ağladı.

Baba Ümit Abay da, "Günahsız meleğim benim. Oğlum yanlız değilsin bak ben buradayım. Kurtaramadım seni kurtaramadım oğlum" diye çaresizliğine isyan etti.

Türk ve Alman okul arkadaṣları Ada Abay'ın mezarını çiçeklerle donattı.

Geçtiğimiz Perṣembe gecesi Düsseldorf Flinger bölgesinde bir binanın giriṣ katında bulunan büfenin kundaklanması sonucu çıkan yangında 3 kiṣi ölmüṣ, ikisi ağır 16 kiṣi yaralanmıṣtı.

Polis, büfenin benzin dökülerek yakıldığını ve geniṣ çaplı soruṣturma açıldığını duyurmuṣtu.

Haber: Bülent DÖNMEZ 

ETİKETLER
Almanya Yangın Benzin
Sıradaki Haber
Paris Belediye Başkanı, kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelen nehirde yüzecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:25
Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı
00:20
Almanya ve Fransa Filistin'in devlet olarak tanınmasına temkinli yaklaşıyor
00:06
ABD'nin orta kesimindeki şiddetli fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi öldü
00:02
Filistin asıllı rektör, Avrupa'da anlatamadığı Gazze gerçeklerini Türkiye'de anlatacak
00:12
Berlin'de öğrencilerin Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti
23:48
Yalova'da nikah dairesinin asma tavanı çöktü
15 il için sarı kodlu uyarı
15 il için sarı kodlu uyarı
FOTO FOKUS
2 köpeğin yere düşürdüğü çocuğu çevredekiler kurtardı
2 köpeğin yere düşürdüğü çocuğu çevredekiler kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ