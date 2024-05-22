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Dünya
AA 22.05.2024 23:47

Bosna Hersek'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege Bölgesi yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Bosna Hersek'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan 'ın öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Bosna Hersek'ten gazeteci, yemek yazarları ve programcıları konuk etti.

Konuklar, Ege Bölgesi'nden naneli yayla çorbası, zeytinyağlı dolma ve taze fasulye, mücver, buğulanmış levrek, incir uyutması gibi tatları deneme fırsatı buldu.

Yemekleri hazırlayan Türk şefler, Ege Bölgesi yemekleri hakkında bilgi verirken bölgeye ait sunum da yapıldı. Konuklara ayrıca "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı hediye edildi.

Bosna Hersek'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı

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Bosna Hersek Ege Bölgesi Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan
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