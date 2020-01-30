Belçika Seyahat Acenteleri Birliği (ABTO), yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin'e olan tüm seyahat paketlerinin iptal edilmesi kararı alındığını açıkladı.

Belçika'da 70 civarında tur operatörünün Çin seyahatleri sunduğu anımsatılan açıklamada, "Üyelerimiz, Çin'e olan ziyaretlerini iptal etmeye başlayacak." denildi.

Karar çerçevesinde seyahat acenteleri, müşterilerine para iadesi veya alternatif seyahat seçenekleri sunacak.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde, 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.