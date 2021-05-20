Birliğinden anti tank roketleri ve makineli silahlar çalarak kaçan 47 yaşındaki Jürgen Conings'i bulmak için Limburg kenti yakınlarındaki ormanlık alanda operasyon yürütülüyor.

Dünden beri polisin sürdürdüğü operasyona ordu da katıldı. Arama yapılan bölgeye çok sayıda asker ve askeri araç gönderildi. Polis ve ordu, doğal park olan ormanlık alanın tüm girişlerini tuttu.

[Fotoğraf: AA]

Kaybolmadan önce mektup bıraktı

Belçika Fedaral Savcılığı sözcüsü Eric Van Duyse, dün gece sonuçsuz kalan arama çalışmalarının bugün de firari asker bulunana kadar süreceğini söyledi.

Conings'in ortadan kaybolmadan önce iki "endişe verici" mektup bıraktığı açıklandı. Mektupların içeriği hakkında detaylı bilgi verilmedi. Conings'in daha önce Belçika'nın COVID-19 salgınıyla mücadelesinin koordinatörlüğünü yürüten virolog Marc Van Ranst ve ailesini tehdit ettiği açıklanmıştı. Van Ranst ve ailesi güvenli bir yere götürülmüştü.

Okulların kapıları kilitli tutuluyor

Belçikalı aşırı sağcı askerin terör tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle bir süredir gözlem altında tutulduğu belirtilmişti.

[Fotoğraf: AA]

Polis, firari askerin bulunabileceği yerlere yakın konumdaki camilerin önlem amaçlı geçici olarak kapatılmasını istemişti. Bazı camiler ise polis koruması altında açık tutuluyor. Yine bölgedeki bazı okulların da kapatılmasa bile kapılarının kilitli tutulduğu belirtiliyor.

Polisin dünkü arama operasyonunda firari askerin terk edilmiş aracında 4 anti tank roketi bulduğu açıklanmıştı. Askerin hala çok sayıda silahı yanında bulundurduğu tahmin ediliyor.