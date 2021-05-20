Siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapatılan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline 5 milyon dolara yakın fidyeyi ödedi, faaliyete geçti.

Hackerlara ödenen para tartışma konusu olunca Colonial Pipeline Co.'nun kurucusu Joseph Blount, Wall Street Journal’a neden fidyeyi ödediklerini anlattı.

Joseph Blount, şirketin fidyeyi ödediğini ilk kez kamuoyuna açıkladı ve bu tür kritik enerji altyapısının kapatılmasıyla ilgili riskler göz önüne alındığında fidyeyi ödemek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Yöneticilerin siber saldırının sistemlerini ne kadar kötü bir şekilde ihlal ettiğinden ve dolayısıyla boru hattını geri getirmenin ne kadar süreceğinden emin olmadıklarını söyledi.

Blount, "Bunun oldukça tartışmalı bir karar olduğunu biliyorum. Bunu hafife almadım. Bu gibi insanlara para göndermekten rahatsız olduğumu itiraf ediyorum. Ama ülke için yapılacak doğru şey buydu" dedi.

Boru hattı büyük önem taşıyor

Boru Hattı, Doğu Kıyısı için yakıtın yaklaşık yüzde 45'ini sağlıyor.

7 Mayıs’ta Colonial Pipeline operasyonlarını durdurmuş ve yetkili kurumlara bir fidye yazılımı saldırısına uğradığını bildirmişti.

DarkSide olarak bilinen siber suç örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı, şirketi yaklaşık 5 bin 500 mil uzunluğundaki boru hattını kapatmaya zorlayarak Doğu Kıyısının yakıt arzının neredeyse yarısını kesintiye uğrattı.