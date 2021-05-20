Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 5 milyona yaklaştı
[Fotoğraf: Arşiv]
Afrika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 4 milyon 760 bin sınırında.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da virüs kaynaklı can kaybı sayısı 127 bin 592'ye yükseldi.
Vaka sayısı 4 milyon 759 bin 634 olurken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 286 bin 376'ya ulaştı.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.
Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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