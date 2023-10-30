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Dünya
AA 30.10.2023 15:14

Belçika'da sahte silahla çikolata soygunu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişi sahte silah tehdidiyle süpermarketten çikolata çaldı.

Belçika'da sahte silahla çikolata soygunu

Brüksel polisinden verilen bilgiye göre, geçen hafta Brüksel'in Molenbeek semtinde bir süpermarketten polise silahlı soygun bildirimi yapıldı.

Olay yerine giden polis ekipleri, bir kişinin silah tehdidiyle süpermarketten birkaç paket çikolata çaldığını ve yaya olarak kaçtığını öğrendi.

O an mesaide olmayan bir polis, aldığı bilgiyle bir şüpheliyi takip etti ve birkaç sokak ileride durdurdu. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde sahte bir silah ile birkaç paket çikolata ele geçirildi.

Sahte silahla marketten çikolata çalan kişi karakolda sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Polisin soygunla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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