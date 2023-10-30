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Dünya
TRT Haber 30.10.2023 15:02

Gazzeli ailelerin çocukların kollarına isim yazması Almanya'da protestoya dönüştü

“Almanya Müslüman Üniversiteliler Topluluğu” yasaklara takılmadan sosyal medya üzerinden Filistin’de işgalci İsrail tarafından öldürülen binlerce çocuğa dikkat çekmeye çalışıyor.

İsrail’in Filistin’e yönelik işgal girişimi 7 Ekim’den bu yana sürerken, hava saldırılarında siviller hedef alınmaya devam ediyor.

Filistinliler, saldırılarda ölmesi halinde kimliklerinin tespit edilmesi için çocuklarının kollarına ve bacaklarına isimlerini yazıyor.

İsrail saldırılarında vurulan çocukları bulmak için avuçlarına adları yazılıyor
İsrail saldırılarında vurulan çocukları bulmak için avuçlarına adları yazılıyor

“Almanya Müslüman Üniversiteliler Topluluğu” ülkedeki yasaklara takılmadan sosyal medya üzerinden Filistin’de işgalci İsrail tarafından öldürülen binlerce çocuğa dikkat çekmeye çalışıyor.

Almanya’daki Müslüman öğrenciler, ellerine ve kollarına isimlerini ve yaşadıkları şehri yazıyor.

Video, Almanya genelinde protestoya dönüştü. 

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