Gazzeli ailelerin çocukların kollarına isim yazması Almanya'da protestoya dönüştü

İsrail’in Filistin’e yönelik işgal girişimi 7 Ekim’den bu yana sürerken, hava saldırılarında siviller hedef alınmaya devam ediyor.

Filistinliler, saldırılarda ölmesi halinde kimliklerinin tespit edilmesi için çocuklarının kollarına ve bacaklarına isimlerini yazıyor.

“Almanya Müslüman Üniversiteliler Topluluğu” ülkedeki yasaklara takılmadan sosyal medya üzerinden Filistin’de işgalci İsrail tarafından öldürülen binlerce çocuğa dikkat çekmeye çalışıyor.

Almanya’daki Müslüman öğrenciler, ellerine ve kollarına isimlerini ve yaşadıkları şehri yazıyor.

Video, Almanya genelinde protestoya dönüştü.