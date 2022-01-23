Belçika'da sivil toplu örgütleri, devleti ve sığınmacıların kabulünden sorumlu ajansı, göçmenlere kalacak yer sağlayamadıkları gerekçesiyle mahkemeye verdi.



Brüksel'deki mahkemede görülen davada karar çıktı. Mahkeme hem devleti hem de sorumlu ajansı kınadı. Ayrıca sığınma başvurusu alınmayan ve kalacak yer sağlanmayan kişiler adına para cezası verdi.



Her iş günü için beş bin euro ödenmesine hükmetti.Geçen yılın son aylarında göçmenlerin sokakta çadırlarda kalmaları, belediye çalışanlarının ise bunları sökmeleri gündemi meşgul etmişti.

