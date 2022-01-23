Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belçika'da mahkeme göçmen sorununu iyi yönetememesi gerekçesiyle devleti kınadı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Belçika'da mahkeme, sığınmacı krizi nedeniyle devleti kınadı. Ayrıca para cezası verdi.
Belçika'da sivil toplu örgütleri, devleti ve sığınmacıların kabulünden sorumlu ajansı, göçmenlere kalacak yer sağlayamadıkları gerekçesiyle mahkemeye verdi.
Brüksel'deki mahkemede görülen davada karar çıktı. Mahkeme hem devleti hem de sorumlu ajansı kınadı. Ayrıca sığınma başvurusu alınmayan ve kalacak yer sağlanmayan kişiler adına para cezası verdi.
Her iş günü için beş bin euro ödenmesine hükmetti.Geçen yılın son aylarında göçmenlerin sokakta çadırlarda kalmaları, belediye çalışanlarının ise bunları sökmeleri gündemi meşgul etmişti.
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