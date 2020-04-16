Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 310 kişinin hastaneye kaldırıldığı, taburcu edilenlerin sayısının 455 olduğu bildirildi.

Açıklamada, 15 Mart'tan bu yana COVID-19 tanısı konan 7 bin 526 kişinin taburcu edildiği bilgisine yer verilirken, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 22 azalarak bin 182'ye gerilediği kaydedildi.

COVID-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte bin 236 artarak 34 bin 809'a çıktığı aktarılan açıklamada, 417 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 4 bin 857'ye yükseldi.