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Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 35 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Belçika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte bin 236 artarak 34 bin 809'a ulaştı.
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 310 kişinin hastaneye kaldırıldığı, taburcu edilenlerin sayısının 455 olduğu bildirildi.
Açıklamada, 15 Mart'tan bu yana COVID-19 tanısı konan 7 bin 526 kişinin taburcu edildiği bilgisine yer verilirken, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 22 azalarak bin 182'ye gerilediği kaydedildi.
COVID-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte bin 236 artarak 34 bin 809'a çıktığı aktarılan açıklamada, 417 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 4 bin 857'ye yükseldi.
Etiketler: Belçika koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 12:37
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