Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), 30 Temmuz-5 Ağustos haftasındaki günlük ortalama vaka sayısının 564'e çıktığını, bunun bir önceki haftaya göre yüzde 1'lik artışa karşılık geldiğini açıkladı.

Son tespit edilen vakalarla yaklaşık 11 milyon nüfuslu Belçika'da, bugüne kadar COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 73 bin 401 oldu.

Salgının başlangıcından bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 870'e ulaştı.

Sahil kenarında tedbirler

Sıcak hava dalgasının ülke genelinde etki göstermesiyle birlikte Belçika'nın sahil kentlerinde yoğunluk yaşandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, plajlardaki yoğunluk nedeniyle birçok sahil kasabası günlük ziyaretçileri yasakladığını duyurdu.