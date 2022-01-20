Belarus'ta anayasa değişikliği referandumunun tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkede anayasa değişikliği referandumunun 27 Şubat'ta yapılmasına yönelik kararı imzaladı.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun imzaladığı kararla, anayasada değişiklik ve yeni ilavelerin yapılması için düzenlenecek referandumun tarihi belli oldu.
27 Şubat'ta yapılacak referandumda sandık başına gidecek halka oy pusulasında "Belarus Cumhuriyeti anayasasında değişiklik ve ilaveleri kabul ediyor musunuz?" sorusu sorulacak.
Oylamanın sonucunun yayımlanmasından 10 gün sonra değişiklikler yürürlüğe girecek.
Seçimlerde hile iddiası
Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla ülkede bir süre protesto gösterileri yapılmıştı.
Protestocular seçimin yenilenmesinin yanı sıra anayasa değişikliği talebinde bulunmuştu.
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