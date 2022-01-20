Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 22:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aracın çarptığı muhabir yayına devam etti
[Fotoğraf: Twitter]
ABD'de bir canlı yayın sırasında aracın çarptığı muhabir, düştüğü yerden kalkarak yayına devam etti.
Görüntüler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virjinya eyaletine bağlı Dunbar şehrinden.
Donbar'da yerel bir kanalda, muhabirin spikerle bağlantısı sırasında arkadan gelen bir otomobil muhabire çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere muhabir savrulan muhabirin kamerası da devrildi.
Toparlanıp ayağa kalkan Muhabir, "Bütün hayatım gözümün önünden geçti" diyerek yayına devam etti.
ABD’de gündem olan görüntü sosyal medyada viral oldu.
Etiketler: ABD
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