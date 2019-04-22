Yunanistan’daki Müslüman Türk azınlığı hem milli hem dini değerlerine sıkı sıkı sarılıyor.
İskeçe’nin en büyük köyü Ketenlik’te düzenlenen hatim törenine binlerce kişi geldi.
Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ve Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu da hatim törenine katıldı.
Asafoğlu Ketenlik kadınları tarafından çiçeklerle karşılandı.
Kur’an-ı Kerim’i hatmeden küçükler de camide bulunanlara hazırladıkları programı sundu.
Etkinliğin sonunda Müftü Mete tarafından dua edildi.
50 yıldır devam eden Domruköy mevlidi
Batı Trakya Türk azınlığının bir diğer etkinlik adresi Domruköy’dü.
50 yıldır yapılan Domruköy mevlidi, Rodop bölgesinin önemli etkinlikleri arasında...
Köy mevlidine bu yıl da yüzlerce kişi katıldı.
Kaynak: TRT Haber