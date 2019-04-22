"ABD İran'a baskıyı artırmak için kolları sıvadı, Tahran'a yönelik yaptırım muafiyetlerini kaldırmaya hazırlanıyor."

Bu iddia, İngiliz Financial Times gazetesinden geldi.

Donald Trump geçtiğimiz yılın mayıs ayında İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ile Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.

Türkiye, Çin, Hindistan, Yunanistan, Güney Kore, Japonya, Tayvan ve İtalya'dan oluşan 8 ülkeye ise petrol ihracatı konusunda geçici muafiyet tanınmıştı.

Financial Times, Trump yönetiminin bu ülkelere verdiği muafiyeti kaldıracağını yazdı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile müzakerler sürüyor

İran'ın mart ayı petrol ihracatı günde 1 milyon 900 bin varil. ABD'nin bu adımı ile ihracatın 1 milyon varilin altına ineceği tahmin ediliyor.

Habere göre, üst düzey ABD'li bir yetkili petrol piyasalarındaki koşulların, muafiyetin kaldırılması için artık daha uygun olduğunu söyledi.

ABD'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile müzakere içinde olduğunu aktardı.

Amaç, bu iki ülkenin, İran petrolünün piyasa dışına çıkmasının ardından yaşanacak olumsuzlukların giderilmesi.

Gazete, Avrupa'nın İran'a yönelik yaptırımlardan rahatsız olduğuna da değindi.

İran ile ticareti sürdürmek için mekanizma kurmaya çalıştığını hatırlattı.

Kaynak: Financial Times

Gazete, Washington'un Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırmayı hedeflediğini yazdı.



"ABD İran'a baskıyı artırmak için kolları sıvadı, Tahran'a yönelik yaptırım muafiyetlerini kaldırmaya hazırlanıyor." Bu iddia, İngiliz Financial Times gazetesinden geldi.