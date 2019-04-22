Almanya'da ırkçı saldırıların arkası kesilmiyor. Hatta o saldırılar, cinsiyet ve yaş gözetmeksizin devam ediyor.

Bu kez başkent Berlin'de, 3 yaşında bir çocuk, ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Olay Friedenau bölgesinde, hafta sonu yaşandı.

İki yaşlı kadın elindeki çikolatadan yapılmış Paskalya yumurtasını yerken annesi ile birlikte yürüyen, 3 yaşındaki çocuğa yaklaştı.

Bir süre çocuğa bakan kadınlar ten renginden dolayı hakaret edip çocuğu korkuttu.

Anne hemen polisi aradı, ancak iki kadın olay yerinden kaçtı.

Diğer saldırı siyahi sürücüye

Berlin'deki diğer saldırının hedefinde ise bir otobüs şoförü vardı. Otobüsün, sordukları yöne gitmediği cevabını alan iki kişi, siyahi sürücüye ırkçı sözlerle hakaret etti.

Polis her iki saldırıyla ilgili de soruşturma başlattı.

Kaynak: TRT Haber