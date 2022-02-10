Yunanistan Yargıtayı, geçen sene İskeçe Türk Birliği’nin yasal statüsünün iadesiyle ilgili ret kararı verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına ve Avrupa Konseyi’nin çağrılarına rağmen alınan bu karar, Batı Trakya Türkleri tarafından protesto edildi.

İskeçe Savcılığı, 10 Temmuz 2021'de düzenlenen gösteri hakkında soruşturma başlattı.

"İnsan haklarına ve uluslararası hukuka inananların takdirine bırakıyorum"

Olayın üzerinden 7 ay geçmesinin ardından açılan soruşturma, Batı Trakya Türk toplumu tarafından tepkiyle karşılandı.

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Ahmetoğlu, sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi ve "Protestonun üzerinden yaklaşık 7 ay sonra soruşturma başlatılmasını demokrasiye, insan haklarına ve uluslararası hukuka inananların takdirine bırakıyorum.” açıklamasını yaptı.