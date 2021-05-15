Filistinliler, Nekbe'nin (Büyük Felaket) yıl dönümünde İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için Nablus'a bağlı Kusra köyünde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere karşı gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırısında 11'i gerçek mermiyle olmak üzere 13 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İlk müdahalenin bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldığı, ardından yaralıların hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar dün de Batı Şeria'da protesto edilmiş, İsrail güçlerinin müdahalesinde 10 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

15 Mayıs günü Nekbe (Büyük Felaket) olarak anılıyor

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.