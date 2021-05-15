COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 126 bin 199'a yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 717 bin 88 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 251 bin 228'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip kıtaya toplam 38 milyon aşı ulaştı ve 22,4 milyon doz aşı uygulandı.