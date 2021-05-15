Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi.

Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha şehit düştü.

Saldırıda şehit düşen 8 kişinin isimleri Yasemin Hassan isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin, Bilal ve Yusuf, El-Hadidi ailesinden Muha, Abdurrahman, Suheyb ve Yahya şeklinde sıralandı.

Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 39'u çocuk 139'a yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

"Katliam nitelendirmesi yetersiz kalır"

Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.

Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı "katliam" olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.

İsrail'den Gazze'ye yoğun bombardıman

İsrail uçakları, Kuzey Gazze kentindeki Eğitim Bakanlığı çevresi ile Tel Kuleybu'ya yaklaşık 30 hava saldırısı düzenledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Gazze'nin kuzeyindeki eğitim müdürlüğü çevresi, sivillerin evleri ve bir caminin hedef alındığı saldırılar sonucu söz konusu bölgenin büyük kısmında elektrikler kesildi.

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, saldırıda Kuleybu Camii'nin tamamen yıkıldığını açıkladı.

137 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.

[Fotoğraf: İsrail, Gazze'deki ''Hükümete ait Ensar kompleksi'' binasını vurdu (AA)]

İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu.

Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Batı Şeria'da Gazze'ye destek yürüyüşü

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Nasr Camii'nde sabah namazını kılan Filistinliler, namaz sonrası gösteri düzenledi.

Şehrin sokaklarında yürüyüşe geçen yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek Gazze'ye destek sloganları attı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını aktarmıştı.

Son 20 yılda İsrail ordusunun Filistin topraklarına yönelik sayısız operasyonunda 3 binin üzerinde çocuk katledildi.

