İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 10 Mayıs'tan bu yana sürdürüyor.

Şehit sayısı 126'ya yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 126'ya yükseldi.

Evleri, sokakları bombalayarak masum sivilleri şehit eden İsrail, bir yandan da ticari kuruluşlar, altyapı, tarım alanları, bankalar gibi hedefleri vurarak Gazze'yi yıkıma uğratıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisinden yapılan açıklamaya göre, saldırılarda 500 yerleşim birimi tamamen yıkıldı ya da ağır hasar aldı, 3 bin 500 yerleşim birimi de hafif ve orta ölçekte zarar gördü.

[Fotoğraf: AA]

Sivillerin oturduğu çok katlı 32 bina yerle bir olurken onlarca dernek ve ofis ile 23 medya merkezi de tamamen yıkıldı.

Maddi zarar 70 milyon doları aştı

Gazze Şeridi'ndeki toplam zararın 70 milyon doları aştığı duyuruldu. Yıkılan binalarla emlak sektöründeki zarar ise ilk belirlemelere göre 25 milyon dolara ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

İsrail'in hedef aldığı emniyet ve hizmet tesisleri gibi çeşitli 60 hükümet merkezindeki hasar da 10 milyon dolar olarak hesaplandı.

Hükümet Bilgilendirme Ofisinden yapılan açıklamada, çevrelerindeki şiddetli bombardıman sonucunda bazı birinci basamak sağlık kuruluşlarının zarar gördüğü, yaklaşık 23 okulun da "ciddi ve kısmen" hasara uğradığı aktarıldı.

[Grafik: AA]

İsrail, Gazze Şeridi'nde hayvan çiftlikleri, tarlalar, kuyular ve sulama ağlarını bombalayarak tarım sektörüne yaklaşık 5 milyon dolar zarar verdi. 4 yerel banka, ekonomik ve ticari kuruluşlardaki hasar 15 milyon doları buldu.

Sokakların ve altyapının hedef alınmasından, bombalanmasından doğan hasar ise yaklaşık 10 milyon dolar oldu.

İletişim ve internet ağların gördüğü hasarın 4 milyon dolara ulaştığı belirtilen açıklamada, 100'e yakın aracın tamamen ve kısmen hasar gördüğü ve bunların maddi külfetinin de yaklaşık 2 milyon dolar olduğu vurgulandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.