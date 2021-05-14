Türkiye Diyanet Vakfı'ndan (TDV) yapılan açıklamaya göre, yıkılan evleri tek tek dolaşan ve saldırılar sonucu yaralanan ve uzuvlarını kaybedenleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan vakıf gönüllüleri, Türk halkının yardımlarını da teslim etti.

Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara karşı koymak için mücadele ederken şehit olan Filistinlilerin ailelerini de ziyaret eden vakıf gönüllüleri, nakdi yardımda bulunarak, yaşanan acıları bir nebze olsun hafifletmeye çalıştı.

Filistin halkına bu zor günlerde yardımda bulunmak isteyenler, Türkiye Diyanet Vakfının "bagis.tdv.org" sayfasından ya da "FİLİSTİN" yazıp 1379'a SMS göndererek 10 lira bağışta bulunabilecek.