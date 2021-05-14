İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar ve Batı Şeria ile Yahudi yerleşimcilerin işgali altındaki diğer bölgelerde düzenlediği baskınlarda şu ana kadar en küçüğü 5 aylık olmak üzere 34 çocuk şehit edildi.

Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliye edilmek istenmesiyle başlayan gerginlik, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya 7 Mayıs'ta düzenlediği saldırıyla daha da tırmandı.

İsrail, Kudüs'teki sivil direnişi sert askeri yöntemlerle bastırmaya çalışırken Gazze'ye 10 Mayıs'ta hava saldırısı düzenledi. Gazze'deki Hamas Hareketi de İsrail'in saldırılarına roketlerle karşılık verdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarına Filistinli direniş gruplarının karşılık vermesiyle Gazze'ye başlattığı saldırılarda şimdiye kadar 31'i çocuk, 20'si kadın 122 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı mahallelere askerlerin düzenlediği baskınlar ve gösterilere müdahaleler sırasında ise şu ana kadar 3'ü çocuk 11 Filistinli şehit edildi.

Buna göre İsrail'in saldırılarında 34'ü çocuk olmak üzere 133 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Enformasyon Bakanlığının verilerine göre, son 20 yılda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında 3 binden fazla çocuk hayatını kaybetti.

İnsan hakları kuruluşları, İsrail'in hava saldırılarında çocukların da içlerinde olduğu sivil binaların kasıtlı olarak hedef alındığını ve Batı Şeria gibi işgal altındaki bölgelere "güvenlik gerekçesiyle" yapılan baskınlarda da İsrail askerlerinin hedef gözetmeksizin ateş açtığını belirtiyor.

ABD başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinin desteği sayesinde savaş suçu sayılan bu eylemleri cezasız bırakılan İsrail saldırılarıyla yalnızca birkaç gün içinde 34 çocuğu daha hayattan kopardı.

İsrailli insan hakları kuruluşu "Yesh Din" ise yayımladığı bir raporda, bir Filistinliyi kasıtlı olarak öldüren İsrailli bir askerin ülkede yargılanarak suçlu bulunma olasılığının yalnızca yüzde 0,7 olduğuna dikkati çekti.

Han Yunus'taki saldırıda bebek yaşlardaki 4 kardeş şehit edildi

AA muhabirinin Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından aldığı bilgilere göre, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en küçüğü 5 aylık olmak üzere 31 çocuk şehit edildi.

Gazze'de saldırıların en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Han Yunus'ta, aynı aileden 2 yaşındaki Yazen el-Masri, 11 yaşındaki İbrahim Masri, 7 yaşındaki Mervan Masri ve 10 yaşındaki Rehaf el-Masri adlı çocuklar hayatını kaybetti.

Han Yunus'ta yine aynı aileden 3 yaşındaki Muhammed et-Tanani, 4 yaşındaki Ethem et-Tanani, 5 yaşındaki Emir et-Tanani ve 6 yaşındaki İsmail et-Tanani adlarında 4 kardeş ile 5 yaşındaki Muhammed Ebu Diya, 11 yaşındaki Hüseyin Hamad, Ammar el-Amur, 13 yaşındaki Hammade el-Amur, 16yaşındaki İbrahim Hasaneyn ve 17 yaşındaki Beşşar Samur İsrail'in hava saldırıları sonucunda yaşamını yitirdi.

Beyt Lahiya'da 5 aylık bir bebek İsrail'in saldırılarının kurbanlarından oldu

Beyt Lahiya bölgesine düzenlenen hava saldırısında 5 aylık bebek Muhammed Zeyn el-Attar ile kardeşleri 5 yaşındaki İslam ve 6 yaşındaki Emire de şehit oldu.

Gazze'nin merkezinde de 5 yaşındaki Zeyd et-Telbani, 12 yaşındaki Hamza Ali, 14 yaşındaki Yahya Halife, Halaa Riifi, 16 yaşındaki Bera el-Gerabli ve Lina Şerir İsrail'in hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırıların diğer kurbanlarındandı. Saldırılarda hayatını kaybeden diğer 3 çocuğun ise henüz kimlik tespiti yapılamadı.

Cibaliya bölgesindeki saldırılarda ise 16 yaşındaki Muhammed Süleyman, 17yaşındaki Mustafa Abid ve Zekeriyya Alluş hayatını kaybederken Refah bölgesinde 2 yaşındaki bebek İbrahim ez-Zentisi ile yaşı bilinmeyen Hur ez-Zamili şehit edildi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da ise şu ana kadar 16 yaşındaki Raşid Ebu Ara , Said Ude ve 17 yaşındaki Zeyd Fadıl Muhammed Kaysiye henüz gençliğe adım atamadan hayatını kaybetti.