Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya ABD'yi "dostça olmayan" eylemler listesine ekledi
Rus hükümeti, Rusya'ya karşı "dostça olmayan" eylemlerde bulunan ülkeler listesine ABD ile Çekya'yı dahil etme kararı aldı.
Rusya "dostça olmayan" ülkeler ve bu ülkelere karşı alınan tedbirler listesini yayımladı. Listede, Rusya'ya karşı eylemlerde bulunan ülkeler olarak ABD ile Çekya yer aldı.
Buna göre, Çekya'nın diplomatik temsilcilikleri, Rusya'da bulunan 19 gerçek kişiyle çalışma sözleşmesi yapabilecek. ABD diplomatik temsilcilikleri ise söz konusu kişilerle çalışma sözleşmesi yapamayacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Nisan'da yabancı ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbirlerin alınması ile ilgili karar imzalamıştı.
Etiketler: ABD Rusya Vladimir Putin
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