Rusya "dostça olmayan" ülkeler ve bu ülkelere karşı alınan tedbirler listesini yayımladı. Listede, Rusya'ya karşı eylemlerde bulunan ülkeler olarak ABD ile Çekya yer aldı.

Buna göre, Çekya'nın diplomatik temsilcilikleri, Rusya'da bulunan 19 gerçek kişiyle çalışma sözleşmesi yapabilecek. ABD diplomatik temsilcilikleri ise söz konusu kişilerle çalışma sözleşmesi yapamayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Nisan'da yabancı ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbirlerin alınması ile ilgili karar imzalamıştı.