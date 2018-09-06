Basra'da sokağa çıkma yasağı

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Basra Ortak Operasyonlar Komutanlığı, öğlen saatlerinden itibaren şehir genelinde sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Sokağa çıkma yasağının akşam saatlerine kadar süreceği belirtilerek, kentteki durumun normalleştirilmesi için de göstericilerin güvenlik güçlerine yardım etmesi talep edildi.

8 Temmuz'dan beri gösteriler düzenleniyor

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin üretildiği Basra sakinleri, 8 Temmuz tarihinden bu yana elektrik ve su kesintisi ile birlikte işsizlik nedeniyle gösteriler düzenliyor. Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şimdiye kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybederken yüzlercesi yaralandı.

Basralılar önceki gün valilik, dün de belediye binasını basıp ateşe vermişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Basra halkının taleplerini karşılamak için üniversite mezunlarının ataması dahil altyapı projelerinin iyileştirilmesini içeren bir çözüm paketi duyurmuştu.

Kaynak: AA