Basra halkının hükümete tepkisi devam ediyor

Yaklaşık bir aydır protestolara sahne olan Irak'ın güneyindeki liman ve petrol kenti Basra'da, Kurna Petrol Sahası önünde toplanan yüzlerce kişi ham petrol taşıyan tankerlerin geçişini engelledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, elektrik kesintileri ve işsizliği protesto etmek isteyen yüzlerce Basralı, sabahın erken saatlerinde İmam Sadık nahiyesinde bulunan Kurna Petrol Sahası önünde toplandı.

Yolu kapatan göstericiler, ham petrol taşıyan tankerlerin geçişine izin vermedi.

Gösterilerin provokatif bir eyleme dönüşmemesi ve olası olumsuz bir durumun yaşanmaması için, petrol sahasının bulunduğu bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Basra'da patlak veren gösteriler

İran'ın, 6 Temmuz'da Irak'ın güney vilayetlerine verdiği elektriği kesmesi üzerine iki gün sonra Basra'da gösteriler patlak vermişti.

Gösterilerin ilk gününde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bir eylemcinin hayatını kaybetmesi üzerine protestolar 14 Temmuz'da başkent Bağdat'a da sıçramıştı.

Basra ve güney vilayetlerde yer yer devam eden gösterilerde şimdiye kadar 14 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Protestolar üzerine Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, göstericilerin taleplerini yerine getirmek için memur atamaları yapıp bir dizi çözüm paketini hayata geçireceklerini açıklamıştı. Ayrıca İbadi geçen hafta elektrik hizmetinin gerilemesi nedeniyle, hakkında başlatılan soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar Elektrik Bakanı Kasım el-Fahdavi'yi görevden uzaklaştırma kararı almıştı.

Kaynak: AA