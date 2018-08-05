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ABD'li aktör Steven Seagal Rusya için çalışacak

2016'da Rus vatandaşlığı alan Steven Seagal, Rusya ile ABD arasındaki insani ilişkilerden sorumlu özel temsilci olarak atandı.

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ABDli aktör Steven Seagal Rusya için çalışacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’li aktör Steven Seagal’ın, son dönemde ilişkileri bozulan Rusya ile ABD arasındaki insani ilişkilerden sorumlu özel temsilci olarak atandığı belirtildi.

Seagal’ın Rusya ile ABD arasındaki insani ilişkilere odaklanacağına işaret edilen açıklamada, “Seagal, Rusya Dışişleri Bakanlığı adına kültür, sanat, sosyal ve gençlere yönelik alanlarda da çalışmalarda bulunacak” ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçiliği'ne benzer bir görevde bulunacak Seagal’ın, söz konusu çalışmalar için herhangi bir ücret almayacağı bildirildi.

Aksiyon filmlerinin tanıdık yüzü ABD’li aktör Seagal, 2016’da Rus vatandaşlığı almıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Steven Seagal, rusya, insani ilişkilerden sorumlu özel temsilci, ABD'li aktör
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