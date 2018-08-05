Batı Balkanlar'da hac heyecanı

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Arnavutluk, Makedonya ve Hırvatistan'da hac heyecanı yaşanıyor.

Yaklaşık 4 bin 300 hacı adayı, İslam'ın beş şartından biri olan Hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek.

Bu yıl da en fazla hacı adayının olduğu ülke Bosna Hersek olurken, bölge ülkelerde hac fiyatlarının artması hacı adayı sayısının geçen yıllara nazaran azalmasına neden oldu.

Bosna Hersek İslam Birliği'nden alınan bilgiye göre, bu yıl kutsal hac vazifesini yerine getirmek üzere Bosnalı bin 680 hacı adayı Suudi Arabistan'a gidecek.

İslam Birliği'nden yapılan açıklamada, Bosnalı hacı adaylarının, 8-10 Ağustos arasında başkent Saraybosna'dan kalkacak uçaklarla kutsal topraklara hareket edeceği bildirildi.

Batı Balkanlar'dan bu yıl en fazla hacı adayını kutsal topraklara gönderecek ikinci ülke ise Kosova oldu. Kosova İslam Birliği'nden edinilen bilgiye göre, başkent Priştine'den kutsal topraklara hareket edecek Kosovalı hacı adaylarının sayısı bin 80.

Makedonya'dan bu yıl 672, Arnavutluk'tan 470, Sırbistan'dan 235, Karadağ'dan 60, Hırvatistan'dan ise 15 hacı adayı hac vazifesini yerine getirecek.

Kaynak: AA