  • 05 AĞUSTOS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 5.087
    EURO 5.888
  • BIST 95610.48
    ALTIN 198.423
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afganistan'da bombalı saldırı: 3 NATO görevlisi hayatını kaybetti

Afganistan'da bombalı saldırı: 3 NATO görevlisi hayatını kaybetti

Afganistan'da NATO devriyesi sırasında intihar saldırısı düzenlendi, 3 NATO görevlisi hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afganistanda bombalı saldırı: 3 NATO görevlisi hayatını kaybetti

Afganistan'nın doğusunda bir intihar bombacısının düzenlediği saldırı sonucu, devriye görevlisi 3 NATO servis üyesi hayatını kaybetti.

NATO Kararlı Destek Misyonu'nun açıklamasına göre, saldırıda 1 Kararlı Destek Misyonu servis üyesi, 1 ABD'li ve 2 Afgan askeri de yaralandı.

Yetkililer, patlamanın Parvan eyaletinin başkenti Çarikar'da meydana geldiğini açıkladı.

Parvan eyalet valisinin sözcüsü Wahida Shahkar, intihar bombacısının rutin devriye gezen yabancı kuvvetleri hedef aldığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: saldırı, nato, Kararlı Destek Misyonu, intihar saldırısı, intihar bombacısı, Afganistan, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER