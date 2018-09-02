Basra'da gösteriler devam ediyor

Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, Basra vilayetinin doğusundaki Şattülarap ilçesi sakinleri, hükümetin 3 aydır sokaklarda dile getirdiği taleplerine kulak asmadığı gerekçesiyle, önemli ticari geçişlerin yapıldığı Irak-İran arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı'na giden karayolunda oturma eylemi düzenledi.

Karayolunu kapatan göstericiler, hükümetten başta işsizlik olmak üzere, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ediyor.

Basra'daki bir başka gösteride ise, bir petrol sahası girişini kapatan göstericiler, oturma eylemi yaptı.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra vilayetinde, 9 Temmuz'dan bu yana halk, çeşitli nedenlerden dolayı gösteriler düzenliyor.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin işsizlik, elektrik kesintisi ve su sorununu çözmek için açıkladığı çözüm paketlerine rağmen gösteriler devam ediyor.

Kaynak: AA, Reuters