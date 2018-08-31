Irak'ın Basra kentinde zehirli su protestosu

Irak yerel basınında yer alan haberlere göre, Basra’nın Tahsiniye, Abbasiye ve Kereme Ali bölgelerinde içme suyundan kaynaklı zehirlenmelerdeki artışın ardından, halk protesto gösterileri düzenledi.

Yolları trafiğe kapatan göstericiler, sokakları savaş alanına çevirdi. Protesto gösterilerine katılan Hasaneyn Musevi, "Sıcakların artmasıyla kentte temiz su bulmak artık mümkün değil" dedi.

Basra’da sudan zehirlenen insan sayısının artması hastanelerde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Basra yerel yönetimi, kentte 1 günlük tatil ilan etti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yaptığı açıklamada, Basra’da her gün bin 200 yeni zehirlenme vakasının ortaya çıktığını belirtti.

Komiserlik ayrıca, Basra’da 2 hafta içinde sudan zehirlenenlerin sayısının 18 bine ulaştığını duyurdu.

Basra Su Kurumu ise, kentin bazı bölgelerinde temiz suya karışan kimyasal madde tespit ettiklerini açıkladı.

Kaynak: Al Arabiya