Trump'ın Porto Riko mesajı ABD medyasında alay konusu oldu

2017'de gerçkleşen Maria Kasırgası’nda resmi ölü sayısının 64’ten 2 bin 975’e yükseltilmesi sonrası, ABD Başkanı Donald Trump yaptığı yorumla ABD medyasında eleştirilerin hedefi oldu.

Aralarında CNN, ABC News ve CNBC'nin de yer aldığı büyük medya kuruluşları, Trump'ın mesajını alaycı bir yorumla haberlerine taşıdı.

Ölü sayısı yaklaşık 50 katına çıkarılmıştı

Porto Riko'da gerçekleşen kasırgalar nedeniyle adanın zarar görmesinin üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, Maria Kasırgası'nda ölenlerin sayısının 2 bin 975'e çıkarılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

"Bence orada harika bir iş çıkardık"

Trump, Çarşamba günü Beyaz Saray'da verdiği röportajda, “Bence orada harika bir iş çıkardık” dedi.

Porto Riko'ya çok fazla para ve çaba harcadıklarını belirten Trump, "Porto Riko halkının çoğunun yaptığımız şeyi gerçekten takdir ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

San Juan Valisi, Trump'ı suçladı

Trump'ın Beyaz Saray'daki açıklaması üzerine, Porto Riko'nun başkenti San Juan Valisi Carmen Yulin Cruz, “Trump yönetimi, ihmaliyle Porto Rikoluları öldürdü” diyerek Trump'ı suçladı.

Ölü sayısı tartışma konusu olmuştu

2017 yılında, Karayip Adaları'nda son 90 yılda görülen en güçlü kasırga olan Maria Kasırgası yaşanmıştı.

Porto Riko hükümeti daha önce ölü sayısının 64'ten fazla olduğunu kabul etmiş, bazı uzmanların tahmini sayıyı 4 bin 600 olarak vermesine rağmen, resmi ölü sayısını değiştirmemişti.

Hükümet, kasırga felaketinde son 1 yılda hayatını kaybedenlerin gerçek sayısını vermemekle suçlanmıştı.

Kaynak: CNN