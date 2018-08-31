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Avustralyalı film yapımcısına casusluktan 6 yıl hapis cezası

Kamboçya'da muhalefet partisinin mitingi sırasında insansız hava aracıyla çekim yaptığı için tutuklanan Avustralyalı film yapımcısı James Ricketson casusluktan suçlu bulundu.

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Avustralyalı film yapımcısına casusluktan 6 yıl hapis cezası

Kamboçya'da muhalefet partisinin mitingini görüntüledi, 3 Haziran'da bu nedenle gözaltına alındı.

Avustralyalı film yapımcısı James Ricketson, resmi izni olmadan insansız hava aracı uçurmak, göç yasalarına karşı gelmek ve ulusal güvenlik tüzüğünü ihlal etmekle suçlandı.

Başkent Phnom Penh'deki mahkeme, ulusal savunma açısından sakıncalı bilgiler toplamakla suçlanan Ricketson'ı 6 yıl hapse mahkum etti.

Savcılar, Ricketson'ın muhalefet partisi veya doğrudan yabancı bir güç ile çalıştığından şüphelenildiğini, bunun da ulusal güvenlik açısından casuslukla eşit bir suç olduğunu belirtti.

Ricketson, Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi'nin (CNRP) faaliyetlerine dair filmleriyle tanınıyor.

Kamboçya'da halk 4 Haziran'da, yerel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gitmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kamboçya, James Ricketson, film yapımcısı, Casus, avustralya
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