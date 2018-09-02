Koalisyon güçleri Yemen'de sivilleri "hata" ile vurmuş

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından kurulan inceleme kurulunun, Yemen'de Ortak Olayları Değerlendirme Ekibi Sözcüsü Mansur bin Ahmed el-Mansur, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlediği basın toplantısında, Sada ilinde askeri bir hedef olarak görülen otobüse düzenlenen saldırıda hatalar olduğunu söyledi.

Mansur, olayla ilgili soruşturmada, koalisyon uçaklarının o gün bölgedeki uçuşlarının ele aldığını ve bombardımanı düzenleyen uçakların görüldüğü videoların incelendiğini aktardı.

Saldırı kararı nasıl alındı?

Sözcü Mansur saldırı kararının nasıl alındığı hakkında da bilgiler verdi.

Mansur, "Yetkililere otobüste Husi liderlerinin olduğu yönünde istihbarat bilgileri ulaştı. Otobüs hareket halindeyken sivillerden uzak bir mekana geldiğinde vurma emri verildi. Ancak o esnada yakın bir mesafede savaş uçağı bulunmadığından hedef o anda vurulamadı. Otobüs, sivillerin olduğu bir yerde durduktan sonra vurulmaması yönünde talimatlar verilmiş ancak söz konusu talimatlar geciktiğinden hedef vurulmuştur" dedi.

"Koalisyon güçleri hatayı kabul ediyor"

"Ortak kuvvetler komutanlığının bu hatadan dolayı pişmanlığını ifade ettiğini ve hatayı kabul ettiğini" belirten Mansur, koalisyon güçlerinin olayın sorumluları hakkında yasal işlem başlatması çağrısı yaptı.

Mansur, "bu tür olayların tekrar yaşanmaması için angajman kurallarını gözden geçirmeye devam edeceklerine" işaret ederek, Sada ilinde düzenlenen saldırıda zarar gören sivillere de Yemen hükümeti aracılığıyla maddi yardım sağlanması için çalışma yapacaklarını kaydetti.

41'i çocuk 51 sivil yaşamını yitirmişti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 9 Ağustos'ta Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda 51 kişinin öldüğünü, 79 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Ölenlerin 40'ının ve yaralıların 56'sının çocuk olduğu ifade edilmişti.

"Meşru bir askeri eylem"

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Sada ilinin hedef alınmasının, meşru bir askeri eylem olduğunu savunmuştu.

Maliki, Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde sivillere düzenlenen, ölü ve yaralıların olduğu saldırıya işaret ederek, eylemde bu saldırıyı planlayan ve uygulayan unsurların hedef alındığını kaydetmişti.

Kaynak: AA