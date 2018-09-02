Afganistan'da helikopter düştü

Afganistan Belh'teki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Hanif Rezai, yabancı bir şirkete ait helikopterin kolordudan kalktıktan kısa süre sonra düştüğünü söyledi.

Olayın hemen ardından helikopterde yangın çıktığını ifade eden Rezai, helikopterdeki 10 güvenlik görevlisinden 3'ünün kurtarıldığını ve 7 güvenlik görevlisiyle yabancı pilotların akıbetinin henüz bilinmediğini belirtti.

Rezai, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA