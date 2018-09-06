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Basra'daki gösterilerde ölü sayısı 8'e yükseldi

Basra'da kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara karşı alevlenen gösterilerde ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

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Basradaki gösterilerde ölü sayısı 8e yükseldi

Basra'da dün akşam sokağa çıkan bir grup gösterici güvenlik güçlerinin oluşturduğu çemberi aşarak Basra Belediyesi binasını ateşe vermişti. 

Basra İnsan Hakları Komiserliği Başkanı Mehdi Temimi, yaptığı yazılı açıklamada, dün Basra'da yaşanan gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığını ifade etti.

Göstericiler, 2 gün önce Basra Valilik binasına da girerek, burayı yakmıştı. Çıkan olaylarda 7 gösterici ölmüş, 40'ın üzerinde kişi yaralanmıştı. Yaşananlar üzerine Basra Operasyonlar Komutanlığı kentte sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. 

Kaynak: AA

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