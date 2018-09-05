  • 05 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.671
    EURO 7.747
  • BIST 93189.27
    ALTIN 255.321
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak'ın Basra kentindeki güvenlik güçleri göstericilere ateş açtı

Irak'ın Basra kentindeki güvenlik güçleri göstericilere ateş açtı

Güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 7 göstericinin hayatını kaybettiği Basra'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakın Basra kentindeki güvenlik güçleri göstericilere ateş açtı

Irak'ın güneyinde yer alan Basra kentindeki gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, olayların ardından kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Basra'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentte kamu hizmeti yoksunluğu nedeniyle başlayan gösterilere güvenlik güçleri sert şekilde müdahale etti. Müdahale sonucu 7 kişinin öldüğü, 30'un üzerinde kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Göstericilerin Basra Valiliği'ni basarak, binayı ateşe verdiği aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde de söz konusu kamu binasının ateşler içinde kaldığı görüldü.

Basra Operasyonlar Komutanlığı, olaylar üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra vilayetinde halk yaklaşık iki aydır işsizlik, elektrik krizi ve kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar gibi nedenlerle gösteriler düzenliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi bugünkü basın toplantısında, Basra'da güvenlik güçlerinin ateşi sonucu dün bir gencin öldürülmesine üzüldüklerini ifade ederek, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında "fitne çıkarılmak istendiği" yorumunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER