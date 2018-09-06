Japonya'da şiddetli deprem: 7 ölü, 200 yaralı

Japon yayın kuruluşu NHK ve Kyodo ajansı, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda ormanlık alanda çok sayıda toprak kaymasına neden olan depremde en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin kaybolduğunu ve 200 kişinin yaralandığını duyurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansı da depremin daha önce 6,6 açıklanan büyüklüğünü 6,7 olarak güncelledi ve Tomakomai kentinin doğusunda 40 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydetti.

Elektrikler kesildi, havaalanları ve otoyollar kapandı

Depremin ardından Tomari nükleer santralinde 3 reaktör devre dışı kaldı ve acil durum jeneratörlerine bağlandı.

Adada yaklaşık 3 milyon haneye elektrik verilemedi, havaalanları ve çok sayıda otoyol kapatıldı.

Yetkililer, bölgeye arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 25 bin asker ve diğer personelin gönderildiğini belirtti.

Kaynak: AA