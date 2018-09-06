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ABD Başkanı Trump, Kanada'yı hedef aldı

ABD Başkanı Trump, dünyaya tehditler savurmaya devam ediyor. AB'den, BM'ye bir çok örgütü, İran'dan Türkiye'ye bir çok ülkeyi tehdit eden Trump'ın hedefinde bu kez Kanada vardı.

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ABD Başkanı Trump, Kanadayı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump uluslararası örgütleri hedef aldı. Trump, Avrupa Birliği'ni (AB) ticari kısıtlamalarla, Birleşmiş Milletler'i (BM) maddi yardımları kesmekle, NATO'yu çekilmekle tehdit etti.

Tehditler savurmaya devam ediyor

ABD Başkanı'nın yürüttüğü tehditkar diplomasiyle aralarında Türkiye, İran ve Çin'in bulunduğu çok sayıda ülkeyle ipler gerildi.

Hedefinde bu kez Kanada vardı

Son olarak ticaret müzakereleri içinde olduğu Kanada'yı hedef alan ABD Başkanı Trump, ABD ve Kanada heyetleri arasında başlayan ticaret müzakerelerinin “gergin” geçtiğini belirtti.

Trump, ülkesinin Kanada ile anlaşma sağlanamaması durumunda zarar görmeyeceğini savundu:

"Eğer müzakereler işe yaramazsa bu bizim ülkemiz için iyi olur ama Kanada için olmaz."

ABD, Kanada ve Meksika arasında 24 yıl önce yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı bir kez daha “çok aptal bir anlaşma” olarak niteleyen Trump, geçen yıl yeniden müzakereye açtığı anlaşmanın yeni versiyonunun Kanada’yı kapsamayabileceğini açıklamıştı.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kanada, Donald Trump, abd
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