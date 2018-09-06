Rus savaş uçakları Hama ve İdlib'de sivilleri hedef aldı

Rus savaş uçakları, öğle saatlerinde Hama'nın kuzeyindeki Kefer Zita ilçesi ile İdlib'in güneyindeki Temeniya beldesinde sivil savunma merkezi ile askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı askeri grupların cephe hatlarına saldırdı.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf yaptığı açıklamada, "İdlib'in Temeniya beldesindeki Sivil Savunma Merkezi hedef alındı. Merkezimiz maddi zarar gördü ve hizmet dışı kaldı." dedi.

Saldırılarla ilgili herhangi bir ölü veya yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.

Diğer yandan muhaliflere ait uçak gözlemevi yetkililerinin sosyal medya üzerinden saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hımeymim askeri üssünden kalkan 6 Rus savaş uçağı Hama ve İdlib'in güneyindeki sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırısı düzenledi." ifadeleri yer aldı.

Savaş uçaklarının saldırıları devam ediyor.

Rus savaş uçakları iki gün önce de İdlib'in batısı, güneybatısı ve Hama'nın kuzeyine saldırı düzenlemişti. Bu saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak, rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA