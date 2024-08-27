Bangladeş'te sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza, sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini belirterek, 2 kişinin kaybolduğunu ve toplam 620 sağlık ekibinin yaralananlar için sahada görevlerini sürdürdüğünü söyledi.

Evi hasar gören yaklaşık 510 bin kişinin tahliye merkezlerine, 34 bin 500 hayvanın da barınaklara yerleştirildiğini ifade eden Rıza, tüm ülkeye yetecek kadar yardım malzemesi stoku bulunduğunu ve selden etkilenen bölgelerde yardımların devam ettiğini kaydetti.

Yardımlar, uzak bölgelerdeki vatandaşlara ulaşamıyor

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, hükümetin ve sivil toplum kuruluşlarının dağıttığı yardımlar selden etkilenen uzaktaki bölgelere ulaştırılamıyor.

Kara yolundaki ulaşım sıkıntıları ve yeterli sayıda teknenin bulunmaması uzak bölgelerdeki sel mağdurlarına yiyecek, su, ilaç gibi temel yardımların ulaştırılmasını zorlaştırıyor.

Bangladeş, selden Hindistan'ı sorumlu tutmuştu

Bangladeşliler ülkede yaşanan sel felaketinden Hindistan'ı sorumlu tutmuştu.

Dakka'daki Jagannath Üniversitesi'nde yaklaşık 600 öğrenci, Hindistan'ın, Tripura eyaletindeki barajın kapaklarını açarak Bangladeş'te ani sellere neden olduğu gerekçesiyle protesto düzenlemişti.

Ancak Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu iddia yalanlanmıştı.

Güney Asya ülkeleri Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurları, genellikle haziranda başlıyor.

Hindistan ve Bangladeş, Himalayalar'dan Bengal Körfezi'ne akan 54 ortak nehri paylaşıyor. İki ülke, bu ortak nehirlerin sularının paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşıyor.