BM'den maymun çiçeği virüsünün yerinden edilmişleri etkilememesi için dayanışma çağrısı

Maina, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Afrika'daki mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler için maymun çiçeği virüsünün etkisinden endişe duyduklarını kaydeden Maina, bununla mücadele noktasında uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

Maina, "Acil destek verilmezse, yakın zamanda ilan edilen maymun çiçeği salgınının Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Afrika'da diğer etkilenen ülkelerdeki mülteciler ve yerinden edilmiş topluluklar için yıkıcı olabileceği konusunda uyarıyoruz" dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu kentinin maymun çiçeği virüsünden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu söyleyen Maina, mülteci nüfusu arasında en az 42 şüpheli vakanın tespit edildiğini belirtti.

Maina, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda'daki mülteci nüfusları arasında da doğrulanmış şüpheli vakalar kaydedildi. Bu bölgelerde virüs, onlarca yıllık çatışma, zorla yerinden edilme, korkunç insan hakları ihlalleri ve uluslararası yardım eksikliği nedeniyle harap olmuş bir nüfus için zaten imkansızlıkların yaşandığı durumu daha da kötüleştirmekle tehdit ediyor" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 18 binden fazla maymun çiçeği virüsü vakası görüldüğü ve şu ana kadar 615 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlatan Maina, komşu ülkelerde 220'yi aşkın virüsün yeni türü olan "klad 1b" vakası görüldüğünü de bildirdi.

Maymun çiçeği virüsü

Maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.