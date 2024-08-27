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Dünya
AA 27.08.2024 14:10

Japonya, Çin'e ait askeri uçağın hava sahasını ihlal etmesinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi

Japonya, hava sahasının Çin askeri uçağı tarafından ihlal edilmesine tepki göstererek olayı, ülkenin egemenliği ile güvenliğine karşı yapılmış "kabul edilemez" eylem olarak tanımladı.

Japonya, Çin'e ait askeri uçağın hava sahasını ihlal etmesinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi
[Fotograf: AA]

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, hava sahası ihlaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girmesine tepki gösteren Kihara, ihlali, Japonya'nın egemenliği ve güvenliğine karşı yapılmış "kabul edilemez" bir eylem olarak niteledi.

Bakan Kihara ayrıca "Kara, deniz ve hava sahamızı korumakta kararlıyız" ifadesini kullandı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa da farklı bir basın toplantısında, Çin'i, meydana gelen olay sonrası "son derece ciddi şekilde" protesto ettiklerini ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımları atmaya çağırdıklarını belirtti.

Japonya, ilk kez bir Çin askeri uçağının, hava sahasını ihlal ettiğini öne sürmüştü

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait bir askeri uçağın yerel saatle 11.29'da Japonya hava sahasına girdiği bildirilmişti.

Uçağın yaklaşık 2 dakika boyunca hava sahasını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada Japon hava sahasını terk ettiği kaydedilmişti.

Açıklamada, ilk kez Japon hava sahasını ihlal eden Çin'in amacını anlamaya çalıştığı kaydedilmişti.

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