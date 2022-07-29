Vaka sayılarında en büyük artışın yaşandığı Sırbistan'da, her iki testten birinin sonucu pozitif çıktı.

Sırbistan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin yeni vakanın kaydedildiği, 14 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Hırvatistan Omicronla mücade ediyor

Slovenya'da ise vaka sayılarının hafta boyunca arttığı, son 24 saatte 1973 pozitif vaka görüldüğü açıklandı.

Omicron varyantıyla mücadele eden, son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği Hırvatistan'da 1467 kişide virüs tespit edildi.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, salgın uzmanlarıyla düzenlediği çevrim içi toplantının ardından yaptığı açıklamada, sonbaharda etkisinin artırması beklenen salgınla mücadeleye hazırlandıklarını ifade etti.

Karadağ'da maske zorunluluğu 15 gün süreyle geri getirildi

Turizm sezonunun etkisiyle COVID-9 vaka sayılarında artış gözlenen Karadağ'da, günlük vaka sayısı 1000'i aşarken, Kamu Sağlığı Enstitüsünce yapılan açıklamada, artan vaka sayıları nedeniyle kamu ve sağlık kurumları, benzin istasyonları ve marketlerde maske zorunluluğunun 15 gün süreyle geri getirildiği duyuruldu.

Bosna Hersek'te ise ortalama 500'ün üzerinde seyreden günlük COVID-19 vaka sayısı nedeniyle sağlık kurumlarında maske takma zorunluluğu getirildi.