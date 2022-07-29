Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da kaza yapanları kurtarmaya giden helikopter düştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gürcistan'ın Kazbegi bölgesinde yamaç paraşüt ile uçuş yaparken kaza geçirenleri kurtarmaya giden ekibi taşıyan helikopter düştü.
Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sınır Polisine ait bir helikopterin kurtarma operasyonu sırasında düştüğü duyuruldu.
Helikopterin, yamaç paraşütü ile uçuş yaparken dağların yüksek kesimlerine düşenleri kurtarmaya giden ekipleri taşıdığı belirtildi.
Helikopter kazasında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Gürcistan
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