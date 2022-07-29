UNODC Başkanı Waly, Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü vesilesiyle paylaştığı video mesajda, dijital platformların insan hayatında kazandığı öneme işaret ederek, söz konusu çevirim içi dünyanın kişilere olumlu katkı sağladığı gibi suç oluşumlarına da göz ardı edilmeyecek imkanlar sunduğunu kaydetti.

"İnsan ticareti, güven ve çaresizliği istismar eder"

Waly, "İnsan ticareti, savunmasızlığı, çaresizliği ve güveni istismar eden bir suçtur. Tacirler, mağdurları cezbetmek ve istismar etmek için sosyal medyadan ve diğer çevrim içi platformlardan yararlanır" ifadesini kullandı.

Gelişmiş iletişim teknolojilerinin insan tacirlerine sunduğu geniş alana işaret eden Waly, "Son 15 yılda tespit edilen insan ticareti mağdurlarının yüzde 60'tan fazlası kadın ve kız çocukları olmuştur ve bunların çoğu cinsel sömürü amacıyla bu ticarete maruz kalmıştır" dedi.

Waly, dünya genelinde çatışma ve gerginliklerin kişileri umutsuzluğa sürüklediğini, insan tacirlerinin iş ya da daha iyi yaşam vaadiyle çaresiz insanları ağlarına düşürmeye çalıştığını anlattı.

"Dijital platformlar daha iyi denetlenmeli"

Kişilerin korunması için çevrim içi platformların daha gelişmiş teknolojilerle denetlenmesi gerektiğini kaydeden Waly, ülkelerin bu doğrultuda desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Waly, çaresiz kişilerin tacirlerin avına dönüşmemesi için iktidarlar, sivil toplum kuruluşları ve teknoloji şirketlerinin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.