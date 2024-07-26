AB, Hollanda'nın tıbbi izotop üretimi için nükleer reaktör kurulumuna desteğini onayladı

AB Komisyonu, Hollanda'nın kanser teşhisi ve tedavisi için tıbbi izotop üretimini destekleme projesinin onaylandığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Hollanda, bir reaktör ve nükleer sağlık merkezinin inşasını içeren Pallas projesini destekleme planını Komisyona sundu.

Proje kapsamında yeni reaktörün 2030'lu yılların başında tıbbi izotop üretiminde 1961'den beri faaliyette olan yüksek akışlı reaktörün yerini alacağı ifade edilen açıklamaya göre, nükleer sağlık merkezi ve reaktör tarafından üretilecek tıbbi izotoplar kanser dahil çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastalara uygulanabilecek radyofarmasötiklere dönüştürülecek.

Açıklamada, reaktör ve nükleer sağlık merkezinin nükleer tıp ve nükleer enerji teknolojisi alanında araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla da kullanılacağı belirtilerek, Hollanda'nın kamu yardımını reaktör ve nükleer sağlık merkezini inşa edecek ve işletecek olan şirkete 2 milyar euro tutarında kredi ve öz sermaye şeklinde sağlayacağı aktarıldı.

Projenin kamu desteği olmadan gerçekleşemeyeceğine işaret edilen açıklamaya göre, tedbir gerekli ve uygun; AB kamu destek kurallarıyla da uyumlu bulundu.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.